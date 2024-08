Caltanissetta. Pubblicata dal Comune la graduatoria definitiva dei lattanti e divezzi ammessi

CALTANISSETTA. È stata pubblicata la graduatoria definitiva dei 213 bambini ammessi ai 4 asili nido comunali comprensiva dei lattanti e divezzi per l’ anno educativo 2024/25.

La suddivisione è stata effettuata per le strutture S. Petronilla, Colajanni sito in Via Degli Orti, P. P. Pasolini e S. Barbara.

I posti a disposizione sono stati così suddivisi:

– Asilo Nido Santa Petronilla: n. 54 bambini di cui 25 divezzi riammessi, 17 divezzi ammessi e 12 lattanti ammessi;

– Asilo Nido Via degli Orti (“Colajanni”): n 32 bambini di cui 19 divezzi riammessi, 1 divezzo ammesso e 12 lattanti ammessi;

– Asilo Nido P. P. Pasolini: n. 40 bambini di cui 21 divezzi riammessi, 7 divezzi ammessi e 12 lattanti;

– Asilo Nido Santa Barbara: n. 10 bambini di cui 3 divezzi riammessi e 7 divezzi ammessi.

Tutti gli altri bambini per i quali è stata presentata la domanda di iscrizione verranno inseriti in lista d’attesa e ammessi al nido in presenza di posti disponibili. Nel rispetto delle norme sulla privacy ed ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 nell’allegato pubblicato in fondo a questa pagina non saranno visibili i nomi dei bambini beneficiari ma il numero di protocollo della domanda comunicato a ciascuna famiglia all’atto di presentazione della domanda stessa. La graduatoria, contenenti i nominativi dei minori e i relativi dati resteranno depositati in forma informatica presso la Direzione VII.