Caltanissetta. Emergenza idrica, Mancuso(FI): “Costante impegno del presidente Schifani e sinergia con i Dipartimenti regionali per ridurre i disagi della città”

“Ringrazio quanto il Governo regionale e i Dipartimenti regionali stanno facendo in queste settimane complicate per la nostra provincia. Sono in arrivo altre due autobotti che andranno all’ispettorato forestale, utili a dare un contributo importante alle aziende zootecniche.” Così dichiara Michele Mancuso(FI) in merito all’emergenza idrica che ancora persiste e affligge la regione siciliana. “Volevo anche ringraziare il Dipartimento delle infrastrutture che sta attenzionando il problema. Sono stati eseguiti tutti i rilievi e compiuti interventi in diverse zone della città. Inoltre, sono a conoscenza che l’ing. Alongi ha avuto contatti diretti con il sindaco Tesauro, dando piena disponibilità e ascolto alle segnalazioni che arrivano dalla cittadinanza.”

Mancuso interviene anche a proposito della notizia sull'elisoccorso di Caltanissetta dichiarando di essersi informato direttamente con i vertici del 118. L'elicottero in questione, in seguito alla segnalazione di un'avaria, è andato in revisione, sono stati fatti i primi collaudi ed è stato reso operativo già dalla tarda mattinata di oggi. Il servizio, inoltre, non era stato interrotto, ma coperto dall'elisoccorso di Messina. Continua Mancuso: "Ho avuto diverse interlocuzioni con il presidente Schifani, il quale si interessa a interventi utili a ridurre i disagi della città, in sinergia con l'amministrazione Tesauro.

Esprimo anche apprezzamento non solo per l’attuale amministrazione ma per questo permanente tavolo tecnico attraverso il quale sua Eccellenza il Prefetto sta coinvolgendo tutte le parti interessate affinché si possano trovare soluzioni e diminuire disagi sociali. Mancuso sottolinea l’impegno anche dei Dipartimenti regionali grazie a una continua supervisione, controllo e presenza del presidente Schifani, così come nella provincia di Agrigento, anche nella provincia di Caltanissetta. “È vero che stiamo passando delle settimane di grande difficoltà – conclude Mancuso –, ma è anche vero che tutto questo sta servendo a creare le condizioni infrastrutturali, attraverso i pozzi che si sono trovati, il ripristino della rete idrica regionale e provinciale, affinché il problema si possa risolvere definitivamente.”