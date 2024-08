Caltanissetta. Emergenza idrica. La segnalazione: “In via Pertini niente acqua l’11 e 15 agosto”

CALTANISSETTA. Ancora disagi per l’emergenza idrica a Caltanissetta. Riceviamo e pubblichiamo segnalazione di un nostro lettore in merito alla situazione della distribuzione dell’acqua in via Pertini.

“Sono un residente di via Pertini, dove la distribuzione dell’acqua non avviene regolarmente da gg. 04 Agosto. I turni in programma in zona Balate erano previsti l’11 e 15 Agosto. Sono saltati entrambi. Il 12 Ago. hanno distribuito l’acqua tramite autobotti, mentre per la mancata distribuzione del 15 Ago. il numero verde di segnalazione guasti (contattato il 15 e 16) non ha saputo dare informazioni”.