Caltanissetta. Emergenza idrica. Dal 16 agosto al via la raccolta firma nel presidio di via Bellini. A ferragosto già raccolte 120 firme con petizione online

CALTANISSETTA. Al via il “PRESIDIO”, da tenersi in Via Bellini, tra il Teatro Margherita e gli uffici di Caltaqua” per la raccolta firme di “Vogliamo l’Acqua”.

L’iniziativa è stata promossa dai consiglieri Luigi Bellavia, Vincenzo Cancelleri, Felice Dierna, Calogero Palermo, Annalisa Petitto, e da Sergio Cirlinci, si propone l’obiettivo di “Richiamare una maggiore attenzione sul problema e formare contestualmente un Comitato di cittadini, che effettuerà una raccolta firme da consegnare successivamente a S.E il Prefetto e al Sindaco, per chiedere di intervenire affinché vi sia una più corretta ed equa distribuzione idrica, l’utilizzo di pompe mobili di sollevamento, non solo per le zone indicate nell’emendamento approvato in consiglio comunale il 1°Agosto, ma anche per i palazzi che hanno i recipienti nei sottotetti e, qualora Caltaqua non ne sia in possesso, chiedere l’intervento della Protezione Civile o del Genio Militare”.

E’ possibile firmare anche on line su https://chng.it/QbtVqkYFqc, petizione che, nella giornata del 15 agosto, ha già raccolto 120 firme. Nel presidio di via Bellini, dal 16 agosto in poi, si potrà votare dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.