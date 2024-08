Caltanissetta. Conservatorio “V. Bellini”: dal 3 settembre all’11 ottobre al via la quarta edizione del “Pietrarossa Academy and Music Festival”

Il “Pietrarossa Academy and Music Festival” giunge quest’anno alla sua 4ª edizione, consolidandosi come uno degli eventi culturali più attesi e significativi del territorio. Sotto la guida del Direttore Artistico, M° Michele Mosa, il festival continua a crescere, portando avanti la missione di celebrare la musica e di rafforzare il legame con la comunità locale, coinvolgendo attivamente istituzioni e associazioni del territorio.

Il programma di questa edizione si distingue per una serie di concerti imperdibili, che vedranno la partecipazione di artisti di fama internazionale. Il festival prenderà il via il 3 settembre con il concerto del percussionista Simone Rubino e proseguirà il 7 settembre con il trombonista Ian Bousfield. Il 19 settembre sarà la volta del soprano palermitano Desireè Rancatore, mentre il 27 settembre il palco ospiterà il Trio Italiano d’Archi. La serie di concerti si concluderà l’11 ottobre con l’esibizione del pianista Benedetto Lupo. Oltre ai concerti, questi ed altri acclamati musicisti terranno delle masterclass, offrendo ai giovani talenti un’opportunità unica di apprendimento con l’obiettivo di promuovere la loro formazione artistica. Questo impegno mira a creare opportunità di crescita per i musicisti emergenti e a esportare il patrimonio culturale del territorio oltre i confini nazionali, grazie alla risonanza internazionale del festival.

In merito ai recenti sviluppi dell’internazionalizzazione, M° Michele Mosa dichiara: “Sono particolarmente orgoglioso di annunciare che 23 studenti provenienti dalla Cina si iscriveranno ai corsi accademici del Conservatorio Statale di Musica ‘V. Bellini’ di Caltanissetta. Questo risultato è frutto dei protocolli d’intesa che ho personalmente sottoscritto con istituzioni educative italiane e asiatiche, e rappresenta un importante passo verso l’apertura culturale e l’internazionalizzazione del nostro Conservatorio. Credo fermamente che l’incontro tra culture diverse arricchisca il percorso formativo dei nostri studenti, preparandoli a un futuro sempre più globale.»

Inoltre, Mosa sottolinea un altro recente traguardo: “Il nostro Conservatorio è già partner , insieme ad altri dieci Conservatori del Sud Italia, di un progetto PNRR finanziato con 5.000.000 di euro; inoltre siamo capofila di un progetto ERASMUS+ che è stato approvato e finanziato con un budget di 400.000 euro. Questo progetto vedrà il ‘V. Bellini’ collaborare con altri due prestigiosi conservatori stranieri nella produzione di una nuova opera lirica, che sarà rappresentata, oltre che a Caltanissetta, in Irlanda e in Ungheria e vedrà coinvolti i nostri docenti e studenti. È un’opportunità straordinaria per i nostri giovani musicisti, che avranno la possibilità di esibirsi su palcoscenici internazionali, contribuendo alla diffusione della nostra cultura musicale.»

Il M° Mosa conclude con un ringraziamento alla nuova Amministrazione Comunale per la concessione del Teatro Regina Margherita, fiore all’occhiello della città di Caltanissetta, che ospiterà molti degli eventi del festival. “Siamo grati per il supporto ricevuto, che ci permette di offrire al pubblico un’esperienza culturale di altissimo livello in un luogo così prestigioso.»