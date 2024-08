Caltanissetta. Cadono calcinacci dalla Chiesa di San Sebastiano in piazza Garibaldi: intervento dei Vigili del Fuoco

CALTANISSETTA. Paura in piazza Garibaldi per via della caduta di calcinacci dalla Chiesa di San Sebastiano. Qui sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area intorno alla centralissima chiesa dalla quale sono caduti pezzi delle due falde del tetto di copertura.

Una caduta che potrebbe essere stata determinata dalla pioggia caduta nel pomeriggio e che è avvenuto all’interno della stessa Chiesa. I vigili del Fuoco, oltre a mettere in sicurezza l’area, hanno informato Curia e Soprintendenza.