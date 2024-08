Caltanissetta. Aldo Mucci (SGS) ex LSU ATA: “Finalmente completato l’ultimo tassello, si lavora”

CALTANISSETTA. Dopo numerosi incontri al Ministero dell’Istruzione e Merito, seguiti dagli incontri presso la Prefettura di Caltanissetta –ringrazio il Dott. Massimo Signorelli per la grande disponibilità – e successivamente all’Ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta diretto dal dott. Filippo Ciancio, Dirigente reggente dell’ufficio VI Ambito territoriale per le province di CL ed EN il quale ha più volte ascoltato i lavoratori guidati da questa organizzazione sindacale SGS, finalmente i lavoratori ex LSU ATA tirano un sospiro di sollievo.

La procedura selettiva per titoli finalizzata ad assumere il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 5-sexie5 del medesimo art. 58, che non abbia potuto alla procedura selettiva da ultima citata per mancanza dell’emanazione del bando per la provincia di appartenenza possono finalmente lavorare. Il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Pierro mette un sigillo definitivo.

La cosa che ci ha sostenuto è la perseveranza, ruolo chiave per avere successo in quello che si fa dichiara Aldo Mucci del direttivo nazionale SGS Scuola. Ed ancora, “non abbiamo mai abbassato la testa, non potevamo perdere di vista l’orizzonte lavoro dell’ultimo gruppo di lavoratori rimasti fuori dalle graduatorie “. “Abbiamo altri problemi, precarietà, da risolvere nel mondo scolastico, li affronteremo con la stessa passione e perseveranza” conclude Mucci.