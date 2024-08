Caltanissetta. Accolta dall’assessore Del Popolo proposta del consigliere Di Dio (FI) di concedere spazi agli operatori commerciali per il concerto di Noemi

CALTANISSETTA. Il consigliere comunale Fabrizio Di Dio (Forza Italia) ha proposto, con atto di indirizzo, che sia predisposto l’iter amministrativo, nel più breve tempo possibile stante l’imminenza dell’approssimarsi della data dello spettacolo canoro, volto alla concessione dello spazio pubblico agli operatori di esercizi pubblici commerciali che ne faranno richiesta per consentire agli stessi di poter svolgere il loro servizio in occasione del concerto di Noemi in programma per il prossimo 16 settembre.

L’assessore alle attività produttive Guido Del Popolo ha accolto l’iniziativa proposta dal consigliere e si è prodigato immediatamente ad emanare una Direttiva. Il concerto della cantante pop Noemi è inserito nel cartellone delle manifestazioni del “Settembre Nisseno” ed è previsto il 16 settembre in viale Regina Margherita di Caltanissetta.

La proposta del consigliere, accolta dall’assessore, è stata fatta in considerazione del fatto che molti operatori del pubblico commercio hanno manifestato la volontà di ottenere uno spazio pubblico, onde esercitare la propria attività in forma ambulante per la durata dell’evento, come peraltro già avvenuto nel passato in occasione di avvenimenti simili.

Ciò, ha concluso il consigliere Di Dio “in quanto è fondamentale che l’Amministrazione mantenga un costante dialogo con i cittadini e con i titolari di attività produttive e commercianti locali, al fine di recepire le istanze provenienti dal territorio e tradurle in azioni concrete”.