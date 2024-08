Aperte iscrizioni al Gruppo comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di Mussomeli

MUSSOMELI -Sul sito del comune di Mussomeli è stato pubblicato l’avviso, predisposto dall’assessore alla protezione civile, Michele Spoto, rivolto ai cittadini che vogliono manifestare la propria volontà di essere ammessi al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di Mussomeli. Va detto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05/04/2024 era stata approvata la proposta dell’Amministrazione comunale che prevedeva la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC) del Comune di Mussomeli con l’approvazione anche del relativo regolamento. L’obiettivo è quello di dotare la comunità mussomelese di un ulteriore e prezioso strumento. Tale Gruppo Comunale Volontari, infatti, può essere impiegato nelle attività proprie della Protezione Civile ossia previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza in occasione di eventi calamitosi. I cittadini che intendono farne parte possono presentare domanda ed è riservato ai cittadini maggiorenni dell’Unione Europea o i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di genere, etnia, religione. Sono altresì ammessi a partecipare i minorenni, previo consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, con età pari almeno a 16 anni compiuti al momento dell’istanza. La domanda va presentata entro e non oltre il termine del 6 settembre 2024, con le seguenti modalità: · in plico da consegnare a mano; · tramite il servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito: Comune di Mussomeli, Piazza della Repubblica, 1 – 93014 Mussomeli (CL); · con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunemussomeli@legalmail.it