All’Ospedale di Pantelleria salvata una turista di 99 anni

Un delicato intervento chirurgico su una paziente di 99 anni è stato eseguito dall’equipe chirurgica dell’ospedale B.Nagar di Pantelleria. La paziente, una turista in vacanza sull’isola, è stata portata in emergenza in Pronto soccorso e sottoposta a tutti gli esami radiologici ed ematologici che hanno documentato un grave quadro di occlusione intestinale con segni di peritonite diffusa ed un versamento pleurico bilaterale in soggetto con grave forma leucemica.

Dopo un consulto multidisciplinare i medici, confermata la necessità di intervenire chirurgicamente in regime di “urgenza non differibile”, hanno eseguito un intervento chirurgico sulla paziente sottoposta ad anestesia subaracnoidea con blocco di parete addominale ETG guidato, che ha consentito di condurre l’operazione su soggetto sveglio riducendo l’impatto chirurgico, le complicanze ad esso legate e riducendo il dolore post operatorio. Il decorso post operatorio e la relativa assistenza hanno consentito la completa guarigione della paziente e la sua dimissione.

L’equipe che ha eseguito l’intervento è costituita dai chirurghi Massimo Chiarot, Domenico Vitale e Curione Apollonio; Vito Bongiorno, anestesista; Rosa Di Piazza, responsabile Medicina Interna; le infermiere Lucia Di Malta, strumentista, Daniela Palermo, infermiera di sala aiuto di Anestesia oltre agli infermieri di reparto.