Al Chiostro Monti di Mussomeli; in tanti alla presentazione libro “I delitti del castello” di Roberto Mistretta

MUSSOMELI – Proseguono a Mussomeli gli eventi calendarizzati nella programmazione estiva 2024, varata dall’amministrazione comunale in collaborazione della Proloco e degli enti e organizzazioni che hanno collaborato con entusiasmo ed impegno. Il pomeriggio del 22 agosto 2024 il chiostro dei Monti è stato aperto al pubblico per la presentazione del libro “I Delitti del Castello”, di cui è autore lo scrittore e giornalista Roberto Mistretta che non finisce mai di stupire il pubblico col suo argomentare. Una presentazione letteraria che ha visto in campo per i saluti il sindaco Giuseppe Catania, l’Assessore Jessica Valenza e Cinzia Frangiamore per la Pro Loco, in sostituzione della presidente Zina Falzone. Hanno dialogato con l’autore del libro Mistretta, la presidente della sezione di Mussomeli BC Sicilia Rita La Monica e il comandante Compagnia CC. Mussomeli Giuseppe Tomaselli, mentre le letture sono state affidate a Cinzia Frangiamore e Chiarangela Mistretta. Un pubblico attento e incuriosito per questa recente fatica letteraria “I delitti del Castello” di Roberto Mistretta, che sta catturando, ovunque, la curiosità dei tanti cultori del sapere. Evidentemente non sono mancati i ringraziamenti dell’autore ai presenti all’incontro culturale nel chiostro dei Monti, ma ha ripetuto il bis sul social dove ha postato, appunto i suoi ringraziamenti: “ Un amore ricambiato con la mia Mussomeli. Ieri come tante altre volte prima di ieri. Un amore che continua nonostante il passare del tempo che ci vede tutti un po’ più maturi. E anche un po’ più consapevoli della nostra caducità e del nostro essere. Noi siamo quello che facciamo. E vale per ognuno di noi. Grazie al sindaco Giuseppe Catania, sempre presente là dove la sua presenza è richiesta, e sa solo lui come fa. Grazie all’assessore Jessica Valenza e al suo impegno per il progetto culturale che da anni porta avanti. Grazie al vicesindaco Seby Loconte, un amico prima ancora che infaticabile amministratore, e lui sa a cosa mi riferisco. Grazie alla Pro-loco, egregiamente rappresentata da Cinzia Frangiamore, associazione di volontariato il cui impegno per questa comunità è sotto gli occhi di tutti. Grazie a Rita Lamonica, presidente di BCSicilia, meritoria associazione con cui da anni porta avanti un impegno concreto per la cultura sul territorio. Io la farei cittadina onoraria. Grazie al maggiore Giuseppe Tomaselli, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mussomeli. Ci tenevo in modo particolare ad avere accanto un addetto ai lavori in carne e vera esperienza per presentare un personaggio letterario e ruspante come il maresciallo Bonanno. Grazie ai tanti presenti che hanno avuto il piacere di stare con noi e ai tanti che, alle prese con covid, ferie, matrimoni e impegni vari, mi hanno fatto sentire il loro affetto con un messaggio, una chiamata, un in bocca al lupo”. E intanto per la giornata del 23 agosto per l’autore del libro “I delitti del Castello” Roberto Mistretta, è una giornata di trasferta a Casteltermini.