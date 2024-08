Aeroporto Catania. Etna: via restrizioni, possibili ritardi e cancellazioni

Le restrizioni all’aeroporto di Catania per l’emergenza cenere lavica dell’Etna sono state revocate. Lo rende noto il Nucleo di coordinamento operativo della Sac, società che gestisce lo scalo su propri social. ”Tuttavia, nella giornata di oggi -precisa la Sac – potrebbero verificarsi possibili ritardi e cancellazioni per effetto delle misure adottate durante la mattinata. I passeggeri sono quindi pregati di contattare direttamente le compagnie aeree per verificare lo stato del proprio volo”.