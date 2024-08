Acquedotto Ancipa, attività di manutenzione straordinaria nelle giornate del 7 e 8 agosto: ecco i Comuni in cui sarà sospesa la distribuzione idrica

Siciliacque nelle giornate del 7 e 8 agosto effettuerà una serie di attività di manutenzione straordinaria per l’eliminazione di alcune perdite lungo l’acquedotto Ancipa al fine di poter recuperare risorsa idrica e poter contrarre i prelievi dall’invaso, così come anticipato in occasione dell’ultima seduta della Cabina di Regia.

In considerazione di ciò, domani e fino a fine lavori sarà sospesa la distribuzione idrica nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Santa Caterina, Serradifalco.

Secondo quanto comunicato dalla nota di Siciliacque, la ripresa delle forniture ai serbatoi comunali dovrebbe avvenire:

– comune di Caltanissetta, Cefpas: entro le ore 19:00 del 08/08/24;

– comune di San Cataldo, Serradifalco e CB4: entro le ore 22:00 del 08/08/24;

– comune di Santa Caterina Villarmosa: entro le ore 20:00 del 08/08/24;

Verrà comunicato ogni utile aggiornamento.