Santa Caterina. Entro il 31 luglio le istanze per usufruire di un contributo per le spese della mensa scolastica

SANTA CATERINA. Un contributo da riconoscere alle famiglie che hanno effettuato spese per il servizio di mensa scolastica dei loro figli. È quanto contenuto nel bando pubblicato dal Comune e relativo all’erogazione di un contributo per l’abbattimento della spesa per la mensa scolastica.

Una misura, quella proposta dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Giuseppe Ippolito per il tramite dell’assessorato ai servizi sociali retto da Palmina Lo Re, che è rivolta alle famiglie dei bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni residenti a Santa Caterina che, per l’anno scolastico 2023/2024, abbiano iscritto i propri figli presso le scuole dell’infanzia pubblica statale; abbiano sostenuto il pagamento del contributo per la mensa scolastica e non beneficiano di altri rimborsi o sovvenzioni o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.

Dunque, un fondo per venire incontro alle famiglie caterinesi che hanno sostenuto questa spesa per consentire ai propri figli la fruizione di questo servizio. L’amministrazione comunale ha sottolineato come tale misura intenda venire quanto più possibile incontro alle famiglie caterinesi i cui figli frequentano il servizio della mensa scolastica nel corso dell’anno. La domanda va presentata entro il prossimo 31 luglio e va consegnata presso l’ufficio protocollo del Comune o inviata tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it.