Rally del Casentino, ottimo terzo posto ler il giovane pilota nisseno Marco Nicoletti

Grande impresa per il pilota nisseno Marco Nicoletti al Rally del Casentino. Assieme al navigatore Samuele Pellegrino ha infatti conquistato un terzo posto nel contesto di una gara che, pure, era partita male. Nelle prove del venerdì, infatti, solo nella 2^ prova il pilota nisseno è riuscito ad ottenere un ottimo secondo posto che gli ha permesso di mantenersi ad un tiro di schioppo dalla testa della classifica. L’indomani è stato stravolto l’assetto alla sua auto.



E’ stato allora che il pilota nisseno è riuscito a dare il meglio di sé recuperando 25 secondi e conquistando il terzo posto finale al culmine di una gara parecchio combattuta. Attualmente Marco Nicoletti è terzo in classifica a soli due punti dal secondo. Nel prossimo appuntamento del campionato italiano è atteso dal Rally di Roma Capitale, mentre a settembre si chiude con la gara decisiva, il Carnia, nel quale il pilota nisseno sarà chiamato a dare il massimo come sempre per provare a migliorare il già ottimo risultato fin qui ottenuto.