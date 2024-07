Nuovo colpo di mercato per la Nissa: preso il terzino Andrea Aluisi (classe 2006)

Ancora un Under classe 2006 per la Nissa. Si tratta di Andrea Aluisi. Il ds Ernesto Russello lo ha preso dal Trapani che lo scorso anno ha dominato il campionato di serie D. Aluisi è un terzino destro, la scorsa stagione in pianta stabile nella prima squadra Granata. E’ nato calcisticamente nella Viterbese dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili per poi passare al Trapani. Di lui, si dice un gran bene, temperamento e qualità tecniche non gli mancano e adesso ha l’opportunità di metterle in mostra con la maglia biancoscudata.

“Passo da una società blasonata ad un’altra – ha detto Aluisi dopo avere firmato il contratto – e questo per me è gratificante. Ho seguito la stagione della Nissa che è stata a dir poco entusiasmante. A Caltanissetta c’è’ una tifoseria calda e passionale come quella di Trapani, sicuramente mi troverò a mio agio. Ringrazio la società per la fiducia e prometto di dare il massimo per questa maglia”.