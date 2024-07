Nuccio Di Paola: “Il M5S scende in campo per raccogliere firme per chiedere abrogazione dell’autonomia differenziata

“Il Movimento 5 Stelle scende in campo con tutta la sua rete per raccogliere firme per chiedere l’abrogazione dell’autonomia differenziata”.

Lo rende noto il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia Nuccio Di Paola che ha partecipato questa mattina alla riunione di coordinamento promossa da CGIL e UIL e assieme alle altre sigle per avviare la campagna sul referendum per l’abrogazione della legge nazionale che introduce l’autonomia differenziata.

“Abbiamo attivato la nostra rete territoriale, la nostra rappresentanza ed i referenti provinciali – spiega Di Paola – per organizzare banchetti informativi e raccogliere le firme per far arrivare a Roma la perentoria contrarietà dei cittadini siciliani ad una norma che taglierà risorse e servizi, quali scuole, strade e sanità al Mezzogiorno del Paese che versa già in una cronica arretratezza strutturale. Bisogna dire SÌ all’abrogazione di questo ennesimo scippo per la Sicilia perpetrato da un governo a trazione smaccatamente nordista” – conclude il deputato ARS.