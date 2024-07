Motori. Podio di 4° Raggruppamento per Totò Riolo al Sestriere nel Campionato Velocità Salita

Poker di vittorie rinviato per Totò Riolo nel Campionato Velocità Salita, per il quale la 42° edizione della Cesana – Sestriere ha rappresentato il 5° appuntamento. Il pilota cerdese, alfiere della Squadra Piloti Senesi è risultato secondo di 4° raggruppamento, con il quinto tempo assoluto. Riolo dopo i primi 3 parziali era abbondantemente avanti nel suo raggruppamento ma nell’ultimo tratto è stato rallentato e ha dovuto portare la PRC A6 al traguardo con adeguata attenzione per raccogliere il massimo punteggio possibile.

Dopo il traguardo ha dichiarato: – “Purtroppo è successo qualcosa di imprevedibile, una noia tecnica di cui dobbiamo ancora capire la causa. Sono certo che a breve saremo in grado di sistemare tutto e farci trovare pronti per il prossimo appuntamento, come sempre ringrazio per il prezioso supporto Targa Racing Club e Cst Sport”.

Soddisfazione invece trapela dalle parole di Alessandro Trentini sul terzo gradino del 4° raggruppamento, migliore delle Sport Nazionali con la Lucchini con la sesta prestazione cronometrica assoluta.

Un vero peccato non avere potuto vedere all’opera in Sicilia, Ninni Rotolo che puntava a fare punti nel Campionato italiano Velocità Montagna sud alla Giarre-Milo. La gara infatti è stata dapprima rinviata e poi annullata a causa della cenere sul percorso causata dai parossismi dell’Etna.