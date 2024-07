Incendi. Rogo minaccia villa nel Catanese: salvi bimbo e nonni

Un incendio sfiora una villetta a San Gregorio di Catania, dove sono andati in fumo 40 ettari di macchia mediterranea, e i carabinieri mettono in salvo nonni e nipotino. L’incendio, infatti, alimentato dal vento di scirocco, ha lambito alcune villette circondate dalla vegetazione e, in particolare, una casa di via Catania nella quale due nonni 80enni e il loro nipotino di 3 anni, dopo aver pranzato, stavano riposando. Nel loro servizio di monitoraggio, i carabinieri, essendosi accorti che la villa era avvolta dal fumo hanno valutato che andava evacuata. Scesi dall’auto di servizio, hanno citofonato senza, pero’, ricevere risposta perche’ i due anziani, appisolati, non si erano resi conto di nulla. A quel punto hanno scavalcato il muro di cinta. Mentre la coltre di fumo diveniva sempre piu’ densa, sono entrati e hanno chiesto agli anziani se in casa con loro ci fosse qualcuno, scoprendo, cosi’, che con loro c’era il nipotino, addormentato nella culla. Un militare dell’Arma, dunque, si e’ precipitato nella cameretta e, preso in braccio il piccolo, e’ corso all’esterno dove i due anziani erano stati accompagnati dal collega, mettendo cosi’ in salvo l’intera famiglia.