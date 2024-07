Caltanissetta. La Democrazia Cristiana indica Tilde Falcone assessore della Giunta comunale

CALTANISSETTA. Sono ore di grande fermento per la definizione della squadra degli assessori che andranno a comporre la squadra di governo del neo sindaco Walter Tesauro.

In particolare, l’ultima novità in ordine di tempo arriva in casa Democrazia Cristiana. Qui è stata indicata come assessore per la Giunta Tesauro Tilde Falcone.

Consigliere comunale uscente, da sempre impegnata a 360 gradi in campo politico, Tilde Falcone è stata indicata in quota Democrazia Cristiana e andrà pertanto a rappresentare il Partito di Totò Cuffaro all’interno della Giunta comunale guidata dal sindaco Walter Tesauro.