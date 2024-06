Tennis. Concluso torneo ITF M15 Caltanissetta: successo di Marmousez che ha prevalso su Ferrari

Concluso domenica scorsa, 9 giugno, il torneo di tennis ITF M15 Caltanissetta, organizzato dal Tennis Club Caltanissetta.

Tribune gremite per tutta la settimana coronata da una grande finale vinta dal francese di 22 anni, Lilian Marmousez, sul toscano nativo di Prato Gianmarco Ferrari

L’Itf maschile segnava il tanto atteso ritorno del tennis internazionale nel capoluogo nisseno a distanza di ben 6 anni dall’ultima edizione del Challenger.







“Bellissimo vedervi così numerosi. Sono state settimane intense e impegnative poiché dietro l’organizzazione di questo evento c’è stato un lavoro incessante sotto tanti punti di vista. Quando ci siamo insediati io, i miei cari amici del consiglio direttivo, con cui ci confrontiamo tutti i giorni, avevamo due obiettivi principali – racconta il presidente del TCC Miccichè –, ovvero partecipare con una nostra formazione a un campionato nazionale di tennis e riportare un torneo internazionale in città dopo tanti anni.”



Per il circolo presieduto da Claudio Miccichè si tratta di un nuovo inizio con l’obiettivo dichiarato di crescere ulteriormente. D’altronde la passione degli sportivi nisseni è risaputa e lo hanno dimostrato anche in questa settimana affollando tutti i giorni le tribune del Circolo nei pressi di Villa Amedeo e partecipando con grande entusiasmo a tutti gli eventi andati in scena al termine delle varie giornate di gara.

Molto positivo il bilancio stilato dal presidente del Tcc Caltanissetta, nel corso della cerimonia di premiazione alla quale hanno preso parte anche Giorgio Giordano, presidente Fitp Sicilia, e tutto il consiglio direttivo del tennis club.

Conclude il presidente Miccichè: “Entrambi gli obiettivi sono stati centrati e di questo ne siamo assolutamente orgogliosi. Per la realizzazione del secondo traguardo ringrazio vivamente i soci del Circolo e gli sponsor così come tutto lo staff del TCC che per me sono come una seconda famiglia. Sono già a lavoro per riproporre il torneo l’anno prossimo con la speranza di farlo crescere ulteriormente. Questo evento ormai diventato appuntamento estivo dell’estate nissena deve arrivare al top perché il Circolo e la città lo meritano”.