Un 19enne di Campobello di Licata è stato arrestato da agenti della Squadra mobile della Questura di AGRIGENTO e del Commissariato di Canicattì per spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di circa un chilogrammo di cocaina.

La droga era nella sua auto ed è stata trovata, e poi sequestrata, durante un controllo sulla Strada statale 640, all’altezza del bivio per Canicattì Nord. Il 19enne è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida