Sicilia: Salvini, Ponte non pregiudica investimenti rete idrica

“Non mi stanchero’ mai di dire che una cosa non esclude l’altra: da 50 anni i siciliani si sentono dire ‘non spendiamo i soldi per il Ponte prima bisogna fare tutto il resto’ e da 50 anni non hanno il Ponte e non hanno tutto il resto. Penso che una nuova infrastruttura sia sempre volano per nuovi investimenti”.

Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo nel corso del question time a un’interrogazione sulle iniziative per l’ammodernamento della rete idrica siciliana, anche attraverso l’utilizzo delle risorse attualmente destinate al ponte sullo Stretto di Messina.