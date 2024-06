Serradifalco. L’attore Vincenzo Volo tra i protagonisti a Catania de “La Giara” di Luigi Pirandello

SERRADIFALCO. Estate impegnata per Vincenzo Volo. L’attore serradifalchese, infatti, sarà tra i protagonisti di un grande classico del teatro di tutti i tempi come “La Giara” di Luigi Pirandello. Una commedia rivisitata in maniera originale e creativa con la regia di Giuseppe Dipasquale e con Tuccio Musumeci nelle vesti di Zi Dima Licasi.

Lo spettacolo al quale parteciperà l’attore serradifalchese è in coproduzione con il Teatro Stabile di Catania e debutterà il prossimo 11 giugno a Catania presso il cortile del Palazzo Platamone. Saranno ben dieci gli spettacoli che si susseguiranno nel cortile di palazzo Platamone e cioè dall’11 al 16 giugno e dal 18 al 21 giugno. Gli spettacoli prenderanno il via tutti alle ore 20,45. Nel cast degli attori teatraoli, oltre a Vincenzo Volo anche Angelo Tosto, Filippo Brazzaventre, Pietro Casano, Luciano Fioretto, Claudio Musumeci, Lucia Portale, Ramona Polizzi e Federica Gurrieri.

I costumi sono di Dora Argento, le musiche di Matteo Musumeci, i movimenti coreografici di Giorgia Torrisi, la coproduzione Teatro Stabile di Catania, Teatro della Città CPT. Lo spettacolo sarà proposto anche nei migliori e più importanti palcoscenici d’Italia. Per maggiori informazioni sugli spettacoli è possibile chiamare lo 095 530153, oppure il 334 5683715. Per l’acquisto dei biglietti è possibile chiamare allo 095 7310856. Il Botteghino si trova presso il Teatro Verga in via Fava, 35 (Catania), con orari il lunedì dalle 15 – 19, mentre dal martedì al sabato è aperto dalle 10 – 19