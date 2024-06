San Cataldo. La lettera: “Alla Casa di Cura Regina Pacis mi sono sentita come in una grande famiglia”

SAN CATALDO. Lettera di una persona che, ricoverata alla Casa di Cura Regina Pacis a San Cataldo, ha inteso elogiare la sua esperienza di ricovero e cura presso la casa di cura sancataldese.

“Sono stata ricoverata alla Casa di Cura “Regina Pacis” per una calcolosi alla colecisti complicata. Struttura pulitissima, personale preparato, gentile, accogliente. Nel pre – ricovero molta attenzione e perizia da parte dei medici e personale paramedico nelle visite e analisi effettuate. Il mio intervento si è rivelato lungo e complicato ma è stato eseguito in maniera eccellente con la tecnica robotica.

Con tutto il cuore porgo ai chirurghi un grande elogio per la loro alta professionalità, competenza, esperienza, gentilezza e chiarezza nelle spiegazioni. Sono tutti, inoltre, molto comprensivi, trasmettono sicurezza e non manca loro quel pizzico di ilarità che aiuta il paziente a superare l’ansia e raggiungere il buonumore. La mia ripresa è stata rapidissima, completamente priva di dolori e fastidi. Sono veramente soddisfatta e ringrazio tutto il personale perché mi sono sentita come in una grande famiglia. Buon lavoro a tutti”.