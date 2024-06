San Cataldo. Il sindaco Comparato: “Ex alleati, anziché dialogare per il bene della comunità, hanno abbandonato la Giunta intraprendendo una strada di opposizione distruttiva”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo nota del sindaco Gioacchino Comparato in merito alle recenti posizioni del Pd a proposito del suo operato politico amministrativo.

“In risposta alle recenti accuse mosse contro la mia amministrazione da parte di alcuni ex alleati, sento la necessità di chiarire alcune questioni per il bene della nostra comunità e per la trasparenza del nostro operato. Prima di tutto, è essenziale sottolineare che gli attacchi ricevuti provengono da persone che facevano parte della nostra Giunta, fino a poco tempo fa.

Il loro attacco dimostra, ancora oggi, un atteggiamento politico di fondo poco incline al dialogo e alla collaborazione. Di fatto Queste persone hanno dimenticato da tempo il senso di responsabilità amministrativa e di servizio.

L’accusa di aver perso sei assessori in due anni e mezzo è, in realtà, un riflesso della difficoltà che alcuni hanno incontrato nell’adattarsi a un contesto amministrativo impegnativo e in continua evoluzione.

Questi ex alleati, anziché cercare soluzioni costruttive e dialogare per il bene della nostra comunità, hanno preferito abbandonare la Giunta e intraprendere una strada di opposizione distruttiva, che nuoce certamente anche al buon nome del loro stesso partito.

Tuttavia molti sono stati i tentativi di sanare malintesi e problematiche interne, ma purtroppo ogni nostro sforzo è stato vanificato da un atteggiamento volto esclusivamente a far cadere la nostra amministrazione, piuttosto che a contribuire alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio.

Le recenti nomine di due nuovi assessori, motivo del loro attacco, rappresentano invece un passo avanti verso il rafforzamento della nostra squadra amministrativa, con l’intento di apportare nuove energie e competenze per affrontare le sfide future e con l’unico obiettivo di ottimizzare le risorse a disposizione e garantire una gestione più efficiente e trasparente della cosa pubblica.

È importante ricordare che la politica non dovrebbe essere un gioco di potere, ma un servizio per il bene comune. Mentre noi continuiamo a lavorare per risolvere problemi concreti come la gestione dei rifiuti, chi si oppone sembra essere più interessato a creare divisioni e polemiche piuttosto che a proporre soluzioni reali.

La redistribuzione delle deleghe va proprio in un’ottica di consolidare il lavoro fin qui svolto e provare a migliorarne i risultati. Purtroppo c’è chi pensa che amministrare sia semplicemente organizzare spettacoli.

Non è così, siamo una squadra che amministra insieme, insieme affronta le questioni più delicate, insieme è impegnata nell’organizzazione di eventi e insieme risponde alle esigenze della città.

Tentare di minare il rapporto che lega il Sindaco con i suoi assessori, o peggio ancora con il suo Vicesindaco, è indice di una politica malata, frustrata, incapace di collaborare per il bene della città. Tutti gli assessori hanno da sempre messo al primo posto il benessere della comunità sancataldese, senza personalismi (chi litigava per avere questa o quella delega ha abbandonato da tempo questa giunta!).

Le scelte amministrative adesso fatte, aprono di fatto, una nuova stagione. Non voglio entrare nel merito delle deleghe attribuite. Saranno i fatti a parlare, ma è evidente, che creare una delega apposita per i Tributi, ad esempio, è la chiara risposta alla necessità di un controllo ancora più efficace nei confronti del nostro concessionario.

Non è tuttavia mio costume entrare nel merito delle polemiche, anche perché chi le fomenta ha il solo scopo di costringerci a perdere il nostro tempo dietro le chiacchiere sui social piuttosto che dedicarci al lavoro quotidiano per la città.

Le accuse di strumentalizzazione e di tentativi maldestri per raccattare voti sono infondate e mirano solo a distrarre l’attenzione dai veri problemi della Città. La nostra amministrazione continuerà a lavorare con dedizione e trasparenza, mantenendo sempre aperto il dialogo con tutte le forze politiche che vorranno contribuire in modo costruttivo.

Noi guardiamo ai fatti e non alle polemiche sterili. Cerchiamo il dialogo costruttivo con tutte le forze politiche di questa città, perché la nostra comunità merita un’amministrazione unita e propositiva, pronta ad affrontare le sfide con determinazione e spirito di servizio. Da parte nostra continueremo a lavorare con il massimo impegno, per il bene di tutti, senza farci distrarre da chi cerca solo di seminare discordia”.