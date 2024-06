San Cataldo. Due avvisi pubblici del Comune per raccogliere proposte da inserire nell’Estate sancataldese

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha messo a punto due avvisi pubblici rivolti ai comitati di quartiere e alle associazioni locali per raccogliere proposte da inserire nel programma dell’estate sancataldese 2024.

In particolare l’amministrazione comunale ha invitato i Comitati di Quartiere a presentare le loro idee e progetti per arricchire l’estate sancataldese. Nel contempo l’amministrazione comunale s’è rivolta anche alle associazioni ritenute fondamentali per creare un programma estivo vario e coinvolgente.