San Cataldo. Al concorso “Simone Alaimo, il belcanto” il maestro Raimondo Capizzi s’aggiudica ruolo di guida per l’opera “Le Nozze di Figaro”

Si è concluso il Concorso Internazionale “Simone Alaimo, il belcanto” presso il Teatro Massimo di Palermo. Tanti i giovani aspiranti cantanti provenienti da tutto il mondo, presenti artisti anche da Cina e Giappone.

Il concorso prevedeva l’aggiudicazione dei ruoli per l’allestimento dell’opera mozartiana “Nozze di Figaro” la cui bacchetta sarà del sancataldese Raimondo Capizzi e la regia del patron del Concorso, il pluripremiato a livello mondiale Simone Alaimo.

Istituiti inoltre altri due premi: il premio “Orchestra” e il premio “Simone Alaimo” che andranno ai talenti emergenti del concorso.

Così il maestro Alaimo: “immensamente grato al sovrintendente Marco Betta per l’accoglienza unica ricevuta qui al tempio della musica dove ho cantato per 40 anni. Grazie alla giuria formata da grandi professionisti e ai ragazzi partecipanti al concorso.”

Continua il maestro Capizzi: “sono felice che l’amico maestro Alaimo abbia scelto me alla guida musicale dell’opera. La Giovane Orchestra Sicula, da ormai 11 anni simbolo della tenacia dei giovani sarà presente in forma di quartetto per questa importante avventura culturale e artistica.”

La giuria: Simone Alaimo, Marco Betta, Alessandro Di Gloria, Carmelo Caruso, Vittoria Mazzoni, Elisabeth Smith, Patrizia Gentile, Oriè Tanaka, Marco Impallomeni, Caterina Vitale, Raimondo Capizzi e i presidenti della Proloco e Corale di Villabate.