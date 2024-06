Risiko Club Ufficiale Caltanissetta XIII° Torneo: ecco i finalisti

CALTANISSETTA. Presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si sono concluse le fasi delle semifinali del XIII° torneo Eclettica (III° della stagione 2024) e dopo la sfida dei sedici semifinalisti approdano al tavolo della finale: Giorgia Moscarelli ( LaMoss), Aurelio Mazzè ( Auro), Dennis Gelfo, Claudio Lombardo.

Un tavolo di finale inedito con tre giocatori, Aurelio Mazzè, Dennis Gelfo e Claudio Lombardo per la prima volta in finale. “Il nostro club cresce ogni giorno sempre di più, con nuovi giocatori e giocatrici che si avvicinano e si iscrivono ai tornei. – dichiarano dal direttivo del RCU nisseno- Il fatto che ben tre giocatori affrontano la finale per la prima volta è la dimostrazione che giocando si possono raggiungere risultati importanti. Pertanto invitiamo tutti coloro che conoscono questo meraviglioso gioco di strategia ad avvicinarsi al nostro Club”.

La finale prevista per martedì 25 c.m. e sancirà chi vincerà questa tredicesima edizione dei tornei interni.

Dalla prossima settimana tutto il club sarà proiettato sull’organizzazione del Raduno Nazionale del Sud che si giocherà all’Hotel San Michele dal 12 al 14 luglio. Già circa 50 gli iscritti ma mancano, ancora, le adesioni di alcuni club siciliani e il completamento delle iscrizioni dei giocatori nisseni.

Il raggiungimento di 60 tra giocatori e giocatrici sarebbe un gran successo e nel Club nisseno si sta lavorando in questa prospettiva.