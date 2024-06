Mussomeli, celebrazioni 25° fondazione Strauss Aps

MUSSOMELI – Sono iniziate ieri pomeriggio e proseguiranno oggi (29 giugno) le celebrazioni per il 25esimo anniversario di Strauss APS. Nata nel 1999, nei suoi primi anni di attività Strauss si è affermata come la roccaforte più importante della comunità a difesa dei diritti civili, umani e sociali scardinando la regola del tempo che voleva giovani poco impegnati. Oggi, continuando a mantenere vivo e reale il sogno di chi l’ha creata, è associazione leader nel campo dell’Educazione Non Formale e del volontariato Europeo, tessendo collaborazioni con numerosi Enti del Terzo Settore in Italia, in Europa e nel mondo. Le celebrazioni hanno registrato ieri sera poco dopo le 18 l’inaugurazione dei rinnovati spazi di Via della Vittoria e Piazzetta Firenze, da parte dell’Amministrazione Comunale. Quindi la scena è passata ai giovani volontari locali dell’organizzazione che hanno instaurato un’occasione di dialogo e crescita con diversi docenti del territorio. Ampio spazio è stato dedicato alla storia dei 25 anni di Strauss, che ha preso vita e si è materializzata attraverso una vera e propria fiaba che raccontata da Arnia ha ripercorso i momenti salienti di un’organizzazione nata dai sogni impavidi di un gruppo di amici. Gli stessi sono intervenuti con aneddoti inediti e i loro ricordi. C’è stato anche un magico momento dedicato e ai bambini e ragazzi che hanno partecipato al summer camp organizzato dall’associazione durante il mese di giugno. Ha chiuso la serata la rappresentazione del Musical “L’Anima Cometa”. Intanto oggi, 29 Giugno, la Sala delle Adunanze di Palazzo Sgadari farà da cornice ad un evento, moderato dalla dott.ssa Roberta Lanzalaco, in cui interverranno, dopo i saluti del Sindaco Giuseppe Catania, Serena Angioli, Dirigente di Area Direzione Generale dell’Agenzia Italiana per la Gioventù; l’On. Giovanna Iacono, Componente Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza e componente Commissione Politiche dell’Unione Europea presso la Camera dei Deputati; Giuseppe Montemagno, Presidente ARCI Sicilia e Portavoce del Forum Terzo Settore Sicilia; Salvo Lipari, Presidente Consiglio Nazionale ARCI; Mario Messina, Presidente Strauss APS e una delegazione di organizzazioni partner di Strauss APS in Europa e nel territorio. Il pomeriggio sarà animato dai volontari di Strauss APS che, in giro per il paese, svolgeranno una serie di attività itineranti per la comunità locale. La sera sarà il momento di “Annacàmuni 2.5” che, in Piazzetta Firenze, vedrà avvicendarsi prima band e musicisti siciliani, come gli Apothéosis, il trio Sensazione Sonora e Libero Reina e si concluderà il DJ Set della DJ palermitana Claudia Giannettino accompagnata alla voce da Chiara Figus.” (ALTRO VIDEO IN ELABORAZIONE)