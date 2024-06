Gli obbiettividi di Walter Tesauro per i primi 100 Giorni: rivoluzione Ufficio Tributi, eliminazione dello Street Control e tanta progettualità per risollevare Caltanissetta

Il candidato a sindaco Walter Tesauro, in attesa del ballottaggio, invia alla cittadinanza alcuni obiettivi, azioni che metterà in atto nei primi 100 giorni in caso di elezione.

Un primo passo sarà attenzionare l’Ufficio Tributi, poiché, si premette, è inconcepibile quanto accade: file interminabili che spesso hanno inizio in piena notte, cittadini nisseni prenotati, per ricevere chiarimenti in merito a tributi non pagati – risalenti agli anni 2014/2015 e addirittura anche pregressi. Così come è inconcepibile che dopo oltre un quinquennio il Comune notifichi atti che, a loro volta, rimandano ad altri atti, che, tra l’altro, il più delle volte, il cittadino ha, probabilmente, stracciato – in certi casi sono trascorsi oltre otto anni. A tal proposito diventa intollerabile e inammissibile che arrivino cartelle inerenti anni ormai prescritti dove il carico sanzionatorio è elevato.

È necessario istituire una commissione interna che entro 45 giorni riferisca alla collettività sulle motivazioni del succitato ritardo, dove la relazione sarà conosciuta e comunicata a tutti i cittadini; nel caso in cui il ritardo dovesse essere addebitabile a comportamenti omissivi, superficiali o gestionali, si proporrà in consiglio comunale l’azzeramento delle sanzioni e il solo riconoscimento degli interessi di natura legale al fine di non favorire quella parte di cittadini evasori – qualora ve ne fossero –, o penalizzare chi, di fatto, ha pagato con puntualità.

“Lavorerò per sviluppare l’ufficio comunale unico delle entrate e dei servizi – asserisce Tesauro –. All’interno del quale ogni cittadino non dovrà subire l’apparato comunale o dovrà essere continuamente rinviato ad altri uffici comunali.”

Continua sottolineando la volontà di variare la residenza in automatico che comporterà a cura dello stesso ufficio tutti i cambiamenti che il cittadino necessita senza doversi recare in altri uffici ubicati in sede diversa. Il cambiamento di un dato avverrà in maniera automatica e verrà assorbito da tutti gli altri uffici comunali.

“Meno problemi burocratici per il cittadino – dichiara il candidato Tesauro –. Efficienza della macchina comunale. È mio intendimento realizzare un protocollo d’intesa con l’ordine dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro ed eventualmente con i patronati per snellire file e burocrazia. Il cittadino da tale servizio non subirà alcun danno economico.”

A rafforzare tale visione, Tesauro intende identificare i cittadini come soggetti attivi nell’interlocuzione con l’Ente Comunale, dove verrà istituzionalizzato il cosiddetto “Vigile di quartiere”. La città verrà ripartita in quartieri e per ognuno di essi vi sarà assegnato annualmente uno o più Vigili, i quali provvederanno a integrarsi ogni giorno con il cittadino, raccogliendo le istanze degli stessi – segnalazioni, stati di indigenza, buche per le strade etc. –, che saranno, poi, comunicate agli uffici comunali competenti e, contestualmente, all’ufficio del sindaco. Quest’ultimo ufficio effettuerà un continuo controllo e monitoraggio degli interventi che si definiranno verificando l’efficienza degli interventi e la tempistica attuata.

Sinergia, dunque, ma anche trasparenza. Dichiara ancora Tesauro: “Proporrò a tutti quei cittadini che vorranno acquisire maggiori conoscenze su deliberazioni, bilancio comunale, determina sindacali e dirigenziali, di iscriversi alla mailing list del Comune e verrà mandato loro quanto richiesto.”

Tesauro prosegue puntando anche al campo sanitario dove, in qualità di massima autorità politica sanitaria, interverrà per conoscere tempistiche e attese del Pronto soccorso. Vi sarà un intervento attivo nella predisposizione del piano sanitario, redatto dal direttore generale del Sant’Elia, in sinergia con il sindaco del capoluogo e con gli altri sindaci delle province.

Successivamente verrà eliminato lo Strett Control per far posto all’istituzione di una squadra di vigili urbani che andrà a perlustrare i quartieri affinché i cittadini possano non solo sentirsi al sicuro, ma anche entrare in un’ottica di prevenzione. Lo Street Control è un modo per fare cassa a danno dei cittadini; il ruolo del vigile urbano è al centro dell’azione di controllo e di pianificazione di un piano traffico idoneo e di un piano parcheggi, anche gratuiti, da implementare.

Conclude Tesauro: “Le progettualità che in sinergia metteremo in campo nei primi cento giorni in caso dovessi essere eletto saranno i pilastri fondamentali che aiuteranno la nostra città a risollevarsi.”

Non solo Sanità e sicurezza, ma anche incremento dei posti di lavoro e volontà di ripopolare il centro storico di Caltanissetta attraverso l’acquisizione della Banca d’Italia, ma anche la realizzazione di eventi importanti per attrarre nella città persone provenienti da altri Paesi o zone limitrofe.

Azioni, queste avanzate dal candidato Tesauro, che rientrano in un programma elettorale sostenuto da proposte concrete, prive di individualismo e sorrette dall’esigenza di voler offrire al capoluogo nisseno solide opportunità per rinascere, per vedere restituita quella dignità che merita e per scalare la vetta delle classifiche per qualità di vita.