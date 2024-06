GDF Caltanissetta: 250° Anniversario di fondazione del Corpo. Cerimonia di Intitolazione del “Largo Fiamme Gialle”

Nel pomeriggio del 6 giugno, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso e del Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Cosimo Di Gesù, del Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Chiara Armenia, e del Sindaco del Comune di Caltanissetta, Arch. Roberto Gambino, si è svolta la cerimonia di intitolazione del piazzale antistante l’ingresso carraio della Caserma “Cap. Enrico Franco” denominandolo, “Largo Fiamme Gialle”, deliberata dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle iniziative per celebrare il 250° Anniversario di Fondazione del Corpo.

All’evento sono intervenuti inoltre, il Presidente f.f. della Corte d’Appello, dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni, il Procuratore Generale, dott. Fabio D’Anna, il Procuratore Capo della Repubblica, dott. Salvatore De Luca, il Questore e numerose Autorità Civili e militari di Caltanissetta, nonché una folta rappresentanza delle Fiamme Gialle della Provincia nissena in servizio e in congedo.

Nel corso della breve ma sentita cerimonia, unitamente a S.E. il Prefetto e al Sindaco di Caltanissetta, ha preso la parola il Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso che ha espresso il ringraziamento alle Autorità presenti e a tutti gli appartenenti al Corpo della provincia nissena che quotidianamente si impegnano nella riaffermazione dei valori della legalità. Il Gen. Lorusso, inoltre, ha ricordato come intitolare una via cittadina alle Fiamme Gialle sia consuetudine in moltissime città italiane dove trovano sede le caserme del Corpo ed ha ricordato la memoria dei militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, recentemente caduti in servizio in provincia di Sondrio e il sacrificio del Fin. Sc. Scontrino, morto a Caltanissetta durante i bombardamenti del luglio 1943.

L’evento è stato anche l’occasione per procedere alla consegna, da parte del Consigliere Nazionale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia per la Sicilia, Gen. B. (aus.) Umberto Rocco, della tessera di socio benemerito alla dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi, già Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, la quale ha sottolineato l’infungibilità della Guardia di Finanza quale presidio economico – finanziario del Paese e l’apporto insostituibile del Corpo a tutte le attività dell’Ordine Giudiziario in campo penale e civile.

L’evento ha avuto il suo culmine nello scoprimento della targa toponomastica di intitolazione del Largo Fiamme Gialle, da parte da parte di S.E. il Prefetto di Caltanissetta, unitamente al Comandante Interregionale, al Comandante Regionale Sicilia e al Sindaco di Caltanissetta con la solenne benedizione officiata da Mons. Onofrio Castelli, Vicario Generale del Vescovo di Caltanissetta e dal Cappellano Militare don Antonino Pozzo che ha recitato la Preghiera del Finanziere.

La cerimonia, che rientra nelle celebrazioni connesse al 250° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza, si è poi conclusa con la consegna, da parte del Sig. Rosario Gentile, Presidente della Associazione civici Volontari Antincendio di Xirbi (CL), di un albero di ulivo destinato al “ripopolamento” del Parco della Caserma Franco nell’ambito del progetto di riqualificazione ecologica polis. L’importanza di questo momento è stata sottolineata dal Comandante Provinciale di Caltanissetta, Col. Stefano Gesuelli, proprio perché l’Associazione Antincendio di Xirbi è stata la prima ad intervenire e controllare un pericoloso incendio di interfaccia, sviluppatosi nella scorsa estate nel Parco della Caserma Franco.