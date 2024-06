Emozioni e successi al termine dell’anno sportivo per gli allievi dell’ASD Samurai Dojo di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Concluso con un successo strepitoso il primo ciclo di esami annuali per gli allievi dell’ASD Samurai Dojo di Caltanissetta. Un anno sportivo ricco di attività e impegno, culminato con il superamento brillante degli esami teorici e pratici di Jujitsu, che ha visto i partecipanti ricevere il famoso diploma giapponese di Jujitsu e la cintura colorata.

Un traguardo raggiunto con dedizione e passione, frutto di un percorso intenso che ha visto i soci impegnati in diverse attività: Jujitsu, difesa personale, corso base di giapponese e crescita personale . Un programma completo che ha permesso loro di crescere non solo dal punto di vista tecnico, ma anche a livello personale, rafforzando la disciplina, la concentrazione e il rispetto reciproco.

Per chi non ci è riuscito, invece, vogliamo dire che non è il momento di mollare. Sappiamo che avete lavorato sodo e che avete dato il massimo. Non demordete e riprovate con ancora più tenacia il prossimo anno sportivo .

Numerosi sono stati i corsi organizzati durante l’anno sportivo, offrendo agli allievi l’opportunità di approfondire le loro conoscenze. Un’esperienza preziosa che ha permesso loro di arricchire il proprio bagaglio tecnico e culturale, alimentando la passione per quest’arte marziale.

Il merito di questo traguardo va al Maestro Alfonso Torregrossa, anima e mente dell’ASD Samurai Dojo, che con la sua professionalità, dedizione e passione ha saputo trasmettere ai suoi allievi i valori e i principi del Jujitsu, formandoli non solo come atleti, ma anche come persone.

Le emozioni sono forti tra i neo diplomati, orgogliosi del percorso compiuto e pronti ad affrontare nuove sfide. L’ASD Samurai Dojo guarda al futuro con entusiasmo, certa di continuare a diffondere i valori del Jujitsu e a far crescere i propri allievi, sia come atleti che come persone.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli allievi per l’impegno profuso, alle loro famiglie per il sostegno costante e a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa stagione sportiva.

L’ASD Samurai Dojo di Caltanissetta si conferma come un punto di riferimento importante per la diffusione del Jujitsu in Italia, un luogo dove passione, disciplina e crescita personale si incontrano per dare vita a grandi successi.

ELENCO DEI PROMOSSI :

TRUSCELLI ANDREA, GRUTTADAURIA ENEA, PAOLO GRUTTADAURIA ,CARDAZONE UMBERTO, LIBORIO GIGLIO, ANGELO BAGLIO, PALADINO ALESSIO MARIA, GANGI MATTIA, SALVATORE BARBERI, ANGELO PIETRO CARDELLA, TOMMASO MARROCCO, GIUSEPPE GIAMBRA, BERETTA CHRISTIAN, GROSSO MARCELLO, ROSANNA DIVINCENZO, MARCO TOSCANO, GIUSEPPE LAZZARA , CERTISI MARCELLO, ZAFFORA ANDREA, FERRARA CATALDO ,EVA INTAGLIATA, MASSIMILIANO CARLETTA , PALMERI MIRIAM, ANDREA GIARDINA, MIRAGLIA STEFANO, FRANCESCO CAROLLO, GIOVANNI DI MAGGIO, MAURIZIO INSINNA, GIGLIO FRANCESCO , DI MAGGIO ELIANA , LA PLACA ANGEL ISABELLA , AMORUSO SAMUELE , MATTIA GALLINA , LUCA RIZZO, LACAGNINA GABRIELE SALVATORE, GALLINA FRANCESCO,RIZZO IGNAZIO ANDREA ,ANDREA VINCENZO MARSENGO, SICILIA FRANCESCO MANFREDI , RUSSO AARON MANFRED, GIGLIO GIUSEPPE MICHELE, STUPPIA GIUSEPPE MICHELE, BONSIGNORE COSTANTINO, MANTOVA FRANCESCO, GUELI GAETANO,ANGELO VENTURA , DIBENEDETTO SAMUELE , GARZIA FLAVIO, GRANVILLANO GIUSEPPE, FALZONE STEFANO, BIONDO SIMONE, BANDA ALESSIO MARIA, GIULIA GROSSO , AMICO GIOVANNI, STUPPIA GIUSEPPE , SAMUELE SEDDIO, FONTI MIA , MICHELE SALVATORE SYED, BALSAMO GABRIEL, CASSARO GABRIELE,CURATOLO CLAUDIO ,PISTONE VITTORIA, VENTURA SIMONE, GIGLIO LUDOVICA MARIA,VERRUSO CALOGERO MARIA, LAURIA ANDREA ROBERTO PIO, ANNA VITTORIA GIALLOMBARDO, LACAGNINA VALERIA,SCRIBANI MATILDE , PUGLISI GIANMARCO, TORREGROSSA SIMONE, CLAUDIA LIGRESTI.