Djokovic si ritira dal Roland Garros, Sinner nuovo numero uno al mondo

Roland Garros e lo fa da nuovo numero uno al mondo. Il 22enne altoatesino è il primo italiano nella storia del tennis a guidare il ranking Atp. Il miglior modo per festeggiare la vetta appena raggiunta è stato quello di battere in tre set, con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6, il bulgaro Grigor Dimitrov. Pochi minuti prima della fine del match è arrivata la notizia del forfait di Novak Djokovic per un problema al ginocchio. Il ritiro del campione serbo consentirà a Jannik Sinner di diventare per la prima volta numero 1 del mondo lunedì 10 giugno, con l’aggiornamento nell’edizione del ranking che l’Atp pubblicherà alla conclusione del torneo. “Cosa posso dire, è il sogno di tutti diventare il numero 1. Ma al contempo vedere che Djokovic ha dato forfait è un dispiacere per tutti. Gli auguro una pronta guarigione”, ha commentato Sinner. “Cercherò di non pensarci troppo, di giocare il mio miglior tennis. Grazie al mio team, sarebbe impossibile senza di loro, e anche senza di voi. – ha aggiunto riferendosi al pubblico che lo acclamava – E’ un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi, tutti quelli che stanno guardando a casa soprattutto dall’Italia. Vedremo cosa potrò fare venerdì”. In semifinale, Sinner affronterà il vincente della sfida tra Tsitsipas e Alcaraz, in programma questa sera.

