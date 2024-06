Cgia: pagamenti lumaca, a soffrire di più sono le Pmi. I Comuni del Sud sono i peggiori pagatori

Tra acquisti, consumi, forniture, manutenzioni, formazione del personale e spese energetiche nel 2023 lo Stato ha sostenuto un costo complessivo di 122 miliardi di euro, ma ancora una volta non è riuscito a onorare tutti gli impegni economici presi con i propri fornitori. I debiti commerciali della pubblica amministrazione continuano ad ammontare a circa 50 miliardi di euro, un importo che è praticamente lo stesso da almeno 5 anni. Le piccole imprese sono quelle più penalizzate.

E’ quanto rileva l’ufficio studi della Cgia di Mestre. Nelle transazioni commerciali con le aziende private la P.A. salda le fatture di importo maggiore entro i termini di legge, ma ritarda intenzionalmente il saldo di quelle con importi minori, penalizzando le imprese fornitrici di prestazioni di beni e servizi con volumi bassi. Da qualche tempo si è consolidata una nuova pratica messa in atto da molti dirigenti pubblici, anche di società collegate alle regioni e agli enti locali, che decidono unilateralmente quando i fornitori devono emettere la fattura.

Se questi ultimi non si attengono a questa disposizione, lavorare in futuro per questo ente/società sarà difficile. Dando l’autorizzazione all’emissione della fattura solo quando l’amministrazione dispone dei soldi per liquidarla, queste strutture pubbliche riescono a rispettare i tempi di pagamento, aggirando così le disposizioni previste dalla legge. I comuni del Sud sono i peggiori pagatori.

Sebbene la situazione negli ultimi anni sia migliorata, nel 2023 la situazione più critica si è registrata a Napoli. Nel comune capoluogo della regione campana i fornitori sono stati pagati con 143 giorni di ritardo. Seguono Andria con 89,5 giorni di ritardo rispetto la scadenza contrattuale, Chieti con +61,8, Reggio Calabria con +54,8, Agrigento con +53,5 e Isernia con +53.