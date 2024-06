Caltanissetta. Conservatorio “Vincenzo Bellini”: successo e apprezzamenti a New Orleans per la partecipazione alla conferenza ed Expo NAFSA 2024

Lo scorso 28 maggio Caltanissetta ha volato dall’altra parte del mondo portando la sua bellezza musicale e conquistando un successo internazionale, vivendo quattro giorni entusiasmanti e ricchi di emozioni.

Il conservatorio statale di Musica “Vincenzo Bellini” ha partecipato alla conferenza annuale ed esposizione NAFSA 2024 che si è tenuta – dal 28 al 31 maggio – a New Orleans, Louisiana, la conferenza e l’Expo di educazione universitaria più importante a livello globale.

A parteciparvi, quest’anno, più di diecimila delegati da tutto il mondo, con la peculiarità che sono stati ospitati anche Conservatori e Accademie di Belle Arti. Difatti, il “Bellini” è risultato tra i sei conservatori a essere selezionati e vi ha preso parte grazie alla proposta di Davide Sciacca, docente di chitarra al Conservatorio.

Il padiglione italiano in cui era ospitato il conservatorio “Bellini”, rappresentato dal maestro Davide Sciacca e dal maestro Angelo Palmeri, docente di oboe al Conservatorio, è esploso di apprezzamenti e di curiosità, poiché era l’unico Conservatorio ad avervi partecipato con due strumentisti portando gli strumenti.









































Giorni indimenticabili che non solo hanno permesso al mondo di conoscere il capoluogo nisseno, la sua musica, la sua Storia, ma che hanno concesso anche di intraprendere relazioni con partner provenienti da ogni continente: dall’Australia al Giappone, alla Cina, all’America del Sud, compresa l’Inghilterra, presente con una delegazione con cui già sono stati costruiti rapporti precedenti.

“Sia io, sia il Maestro Palmeri, siamo orgogliosi di aver dato il nostro piccolo contributo al fine di favorire l’internazionalizzazione del nostro Conservatorio – ha dichiarato il Maestro Davide Sciacca –, poiché attraverso queste attività con il supporto del Governance del Conservatorio e l’impegno di docenti, di staff e soprattutto di allievi Caltanissetta potrà diventare nei prossimi anni un centro di formazione e di ricerca a livello internazionale.”

Musica, passione, professionalità, tavoli bilaterali per favorire l’internazionalizzazione, e i complimenti arrivati dal capo della delegazione italiana di Uni-Italia, Francesco Profumo, dal Console Onorario di New Orleans, Franco Valobra, dall’ambasciatore italiano a New Orleans Marco Gilli, dall’Indire rappresentata da Sara Pagliai e Claudia Peritore.

Ha concluso il maestro Sciacca: “Voglio ringraziare Sara Pagliai e Claudia Peritore che ci hanno concesso questa bellissima opportunità.”

L’esperienza vissuta dal Conservatorio statale di Musica “Vincenzo Bellini” è stata sponsorizzata dall’agenzia nazionale Indire, consorzio in cui il Conservatorio rientra e con il quale ha rapporti e sviluppa le attività inerenti alle borse di studio.

Caltanissetta avanza verso una crescita musicale importante, capace di regalare soddisfazioni e di portare in alto il suo nome.