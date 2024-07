Emergenza idrica. Schifani: “Via libera a finanziamento di 500mila euro, per sistemazione idraulica del Fiume Sosio-Verdura”

“La crisi idrica che stiamo affrontando è un’emergenza senza pari e stiamo mettendo in campo tutte le soluzioni possibili per dare risposte concrete anche al settore agricolo, utilizzando tutte le risorse a disposizione”. Lo ha reso noto il presidente della Regione Renato Schifani, che ha annunciato: “Ho appena dato il via libera ad un finanziamento di 500mila euro, per il progetto di sistemazione idraulica del Fiume Sosio-Verdura a monte della traversa Favara di Burgio in località Poggio Diana. Il progetto, redatto dai tecnici della Regione Siciliana porterà acqua a tre Comuni dell’Agrigentino, Burgio, Caltabellotta e Ribera per soddisfare i bisogni irrigui dei campi agricoli che ricadono nei 3 centri e risparmierà quella idropotabile”.

Schifani ha poi sottolineato: “Al termine dei lavori, che dovranno essere conclusi al massimo in due mesi, è previsto un maggiore accumulo di 30 milioni di litri di acqua, che da un lato ci consentirà di soddisfare i bisogni degli agricoltori agrigentini, dall’altro, di poter risparmiare acqua, dirottandola per uso idropotabile in una delle aree dove c’è maggiore criticità”.

Il presidente della Regione Siciliana ha poi concluso: “Comprendo pienamente il disagio e la frustrazione che questa crisi sta causando in alcune aree della nostra isola e desidero assicurarvi che stiamo facendo tutto il possibile per accelerare i lavori e minimizzare ulteriori disagi”.