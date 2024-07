Caltanissetta. Organizzato dai giovani della Croce Rossa incontro formativo sulla sicurezza stradale a Santa Barbara con la Polizia

CALTANISSETTA. Questa mattina i poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta hanno tenuto un incontro formativo/informativo rivolto ai giovani volontari della Croce Rossa Italiana sulla tematica della sicurezza stradale. L’incontro si è svolto nel campo estivo denominato risCRIviamoci organizzato dai Giovani CRI a Santa Barbara.

I volontari successivamente saranno impegnati in campagne di sensibilizzazione rivolte ai loro coetanei. Nel 2023 in Italia si sono verificati 166.525 incidenti stradali che hanno causato 3.039 vittime e 224.634 feriti. In tale ottica assume particolare importanza la costante opera di sensibilizzazione e informazione rivolta ai giovani della Polizia di Stato, attraverso la Specialità della Polizia Stradale, e dalla Croce Rossa Italiana.