Cade da balcone hotel durante lite con la compagna, grave 42enne

Al culmine di una lite con la compagna è volato dal balcone al terzo piano di un albergo a Salsomaggiore, nel Parmense. Nella caduta – da un’altezza di 8-9 metri – ha riportato numerose fratture e dopo un passaggio al Pronto soccorso di Vaio è stato ricoverato in Rianimazione all’ospedale ‘Maggiore’ di Parma in prognosi riservata.

Protagonisti della vicenda – riportata dalla Gazzetta di Parma – un 42enne e una 50enne parmigiani, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I fatti, racconta il quotidiano emiliano, risalgono a venerdì notte, verso le 23, quando i due avrebbero avuto un diverbio particolarmente animato tanto da spingere la receptionist dell’hotel a chiamare i Carabinieri: al loro arrivo, però, i militari hanno trovato il 42enne a terra dopo un volo di 8 o 9 metri forse attutito dalle fronde di un albero vicino.

In base ad alcune testimonianze, sottolinea ancora la Gazzetta di Parma, a determinare la caduta dell’uomo dal balcone della struttura sarebbe stata stata una spinta ricevuta durante il litigio con la donna. Sul posto, oltre ai militari – che adesso indagano per fare piena chiarezza sulla vicenda – sono giunti i soccorsi del 118, con ambulanza e automedica. L’uomo è stato portato in ospedale mentre la 50enne è stata condotta nel carcere di Reggio Emilia in attesa delle decisioni del giudice sul caso.