“Una Scuola in Reparto”, attività PCTO degli studenti del Galilei al Sant’Elia di Caltanissetta

Una Scuola in Reparto

Le studentesse e gli studenti dell’IPSIA “Galileo Galilei” di Caltanissetta indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale avviano l’attività di PCTO presso il Presidio Ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta, con l’obiettivo di svolgere attività che possano contribuire alla formazione di ciascuno attraverso la condivisione di un percorso formativo mirato all’acquisizione delle competenze professionali da spendere in ambito lavorativo.

Oggi, in particolare, sono stati accolti dalla Caposala del U.O di Ortopedia che, con grande professionalità, ha guidato le alunne e gli alunni nella corsia del reparto spiegando le varie attività che si svolgono nel corso di una giornata tipo.



Successivamente le studentesse e gli studenti avranno modo di fare esperienza presso altre U.O del Presidio Ospedaliero per dare loro l’opportunità di ampliare la loro personale esperienza formativa e maturare competenze anche in funzione dei futuri sbocchi professionali.

Un ringraziamento particolare ai referenti dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Caltanissetta che hanno consentito di realizzare un’esperienza estremamente interessante e coinvolgente per le nostre studentesse e i nostri studenti.