Sutera, servizio di una troupe di RAI 3 che sarà trasmesso per la trasmissione Geo ad aprile

SUTERA. Presto Sutera sarà oggetto di un servizio all’ interno della trasmissione Geo su RAI 3. Una troupe della Rai, diretta dalla regista Isabella De Felici, con la giornalista Angela Serracchioli si è infatti intrattenuta nel nostro comune ad effettuare delle riprese nei giorni 2 e 3 Aprile, interessandosi a diversi angoli del territorio per girare una serie sulla Magna Via Francigena.

Le giornaliste sono state gradite ospiti dell’amministrazione comunale che, anche in questa occasione, ha voluto dimostrare attenzione e cura al progetto Magna Via, che rappresenta uno degli asset principali dello sviluppo turistico di Sutera. La trasmissione andrà in onda entro la fine di Aprile. La data sarà comunicata in seguito.