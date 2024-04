“Sicilia Meta dei Miti”, ultimi giorni per manifestazione d’interesse per la realizzazione un sistema di albergo diffuso

Ultimi giorni per compilare il modello di dichiarazione di “manifestazione di interesse” nell’ambito del progetto “Sicilia Meta dei Miti”, promosso dal Parco Archeologico Regionale di Gela, diretto dall’architetto Luigi Maria Gattuso e dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, retto dall’Assessore Francesco Paolo Scarpinato. Il termine ultimo è fissato per martedì 30 aprile.

Possono partecipare tutti coloro che possiedono una casa in campagna o in città, in centro o in periferia, nuova o antica al fine di avviare un’attività ricettiva (piccolo albergo, B&b, affittacamere, agriturismo, case vacanze) da mettere in rete con le altre. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema di albergo diffuso (case già esistenti) capace di valorizzare, con

la presenza di turisti, la strategicità della posizione geografica nell’ambito dell’intero territorio siciliano, che annovera importantissimi siti ed è meta del turismo archeologico mondiale.

L’invito è rivolto ai proprietari di immobili, archeologi, artigiani, commercianti, imprenditori, albergatori, ristoratori, associazioni, settore dello spettacolo. Tutti coloro – in sintesi – che abbiano una visione globale al fine di animare il territorio con un’offerta-domanda per avviare un’attività di sinergia con i principali attori del territorio. Tutte le

informazioni e le indicazioni per accedere all’iniziativa, che interessa il contesto territoriale e sociale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sono disponibili sui siti:

www.parcoarcheologicodigela.it

www.siciliametadeimiti.com

https://parchiarcheologici.regione.sicilia.it/gela/news/