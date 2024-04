Scelta del materasso: perché può incidere sulla salute

Acquistare un materasso non è come acquistare un mobile, oppure un elemento di design: questi articoli, infatti, sono destinati ad influire in maniera importante sul nostro benessere.

È un errore piuttosto frequente, purtroppo, quello di trascurare quest’aspetto, ma il materasso è un oggetto che può realmente influire sulla nostra salute.

Ciò non significa, sia ben chiaro, che per acquistare un materasso si debba necessariamente spendere tanto; le opportunità di assicurarsi dei modelli validi a prezzi interessanti ci sono, basta dare un’occhiata, ad esempio, ai materassi singoli presenti nell’e-commerce www.inmaterassi.it, è però importante che la scelta sia oculata e che avvenga solo dopo aver consultato nel dettaglio le caratteristiche di ogni singolo modello.

Ma in che modo un materasso può influire sulla salute di chi lo utilizza? Le ragioni per cui si afferma questo sono molteplici, andiamo dunque a scoprire le principali.

Qualità del sonno

Partiamo dall’aspetto più ovvio: un buon materasso agevola il buon sonno.

Dormire bene è importantissimo per il nostro benessere, lo potrebbe confermare qualsiasi medico, e ciò non significa soltanto che si debba dedicare al riposo un numero adeguato di ore a notte: il sonno, infatti, deve essere anche di qualità.

La qualità del riposo dipende da molteplici aspetti, certamente, ma il materasso che viene utilizzato è tra quelli più influenti, dunque questa è la prima, importantissima ragione per cui i materassi e il benessere costituiscono un binomio pressoché inscindibile.

Mantenimento dell’igiene

Sarebbe superfluo sottolineare quanto l’igiene possa essere importante per la nostra salute, e i materassi influiscono in maniera notevole anche da questo punto di vista.

Ovviamente è necessario che tutta la biancheria da letto sia adeguatamente pulita, ma è importante anche che i materassi utilizzati presentino caratteristiche favorevoli al mantenimento di una buona igiene, come ad esempio delle strutture traspiranti o dei rivestimenti antibatterici, antimuffa ed antiacaro.

Caratteristiche simili, peraltro, assumono una particolare rilevanza per chi è interessato da problemi respiratori.

Mantenimento di una postura corretta

L’importanza di mantenere una postura corretta è nota, tuttavia, quando si parla di postura, si tende a pensare sempre a quella che si tiene quando si è in piedi, oppure quando si è seduti.

Ebbene, anche la postura che si tiene durante il sonno non è affatto secondaria, anzi è probabilmente la più importante in assoluto, protraendosi per un cospicuo numero di ore, e l’utilizzo di materassi di qualità può fare la differenza anche da questo punto di vista.

Oggi è possibile contare su delle tecnologie innovative, quali ad esempio la “memory foam”, che assicurano un sostegno uniforme in tutte le parti del corpo, evitando punti di pressione e scongiurando l’eventualità che posture poco corrette favoriscano l’insorgere di fastidi cervicali, dorsali e di altra natura.

Miglior recupero sportivo

Chi pratica sport, non necessariamente a livelli elevati, ma anche ad un semplice livello amatoriale, sa bene quanto sia importante il recupero fisico dopo una performance.

È proprio durante il sonno che l’organismo si rigenera, trasformando, di fatto, gli sforzi compiuti in un progresso muscolare ed atletico, ecco perché un buon riposo è particolarmente importante per gli sportivi.

Non solo: a parità di tempo dedicato al sonno, infatti, un materasso di qualità può assolutamente rendere il recupero atletico più rapido ed efficace, e questo non può che implicare numerosi effetti virtuosi.