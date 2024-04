Santanchè, cinema volano per il turismo: impatto da 600 milioni “Dopo la serie White Lotus, +205% voli dagli Usa”

“Il Cinema è un potente mezzo per promuovere le bellezze e le eccellenze della nostra nazione nel contesto internazionale. Il Italia il turismo legato al cinema porta nei territori in cui vengono girate le riprese un guadagno economico significativo, stimato in circa 600 milioni di euro”.

Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in un messaggio inviato per la presentazione degli stati generali del cinema a Siracusa. Solo la seconda stagione di White Lotus, ha detto, “ha generato un impatto economico di 32 milioni di euro, contribuendo alla creazione di 1.500 posti di lavoro”.

Inoltre “la produzione ha coinvolto 700 imprese italiane, apportando un contributo di 38 milioni di euro al Pil nazionale”. Non solo: “si è osservato un aumento del 205% dei voli dagli Usa all’Italia e del 265% da parte della Germania” ha detto ancora la ministra del Turismo in un messaggio in cui si è detta dispiaciuta per la sua assenza trovandosi a Pietrarsa per il Meet Forum sul turismo sostenibile.