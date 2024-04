Pallavolo femminile B2. La Traina perde 3-0 il big match con Modica ma mantiene il 2° posto con 5 punti di vantaggio sulla terza

Sconfitta 3-0 per la Traina nel big match esterno contro la capolista Modica. Il sestetto nisseno puntava a battere nuovamente, come già avvenuto all’andata, le modicane, ma così non è stato in quanto le padrone di casa hanno affrontato il confronto con grande concentrazione.

Nel primo set padrone di casa subito in vantaggio e subito in grado di allungare il passo rispetto alla Traina che ha ceduto 25-16. Nel secondo set sembrava che la squadra ospite potesse in qualche modo contrastare il passo delle padrone di casa, ma così non è stato in quanto Modica, una volta rimontato lo svantaggio, è filata via chiudendo la contesa 25-19.

Infine nel terzo set vittoria in scioltezza del parziale, 25-13, e della partita 3-0 per la capolista che, dunque, s’è confermata tale. Per la Traina, comunque, secondo posto sempre con 5 punti di vantaggio essendo il Cus Catania stato sconfitto.