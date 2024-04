Nissa, La fabbrica del gol con 14 giocatori finora andati a rete in questo campionato nel quale, in 28 partite, è sempre andata a segno

La Nissa, nel corso della sua esaltante cavalcata che l’ha portata in serie D è riuscita finora nell’impresa di mandare a segno ben 14 giocatori della rosa di prima squadra che hanno segnato almeno un gol. Sul podio più alto, inarrivabile, c’è il bomber Ivan Agudiak con 15 gol.

L’ex attaccante dell’Enna s’è fin qui reso protagonista di una grande stagione proponendosi come terminale offensivo implacabile nello scacchiere tattico di Terranova. In gol anche David Gueye con 9 gol, mentre Esposito ne ha fatti 8 confermandosi un autentico match winner; 7 i gol realizzati da Semenzin, mentre il jolly Pagano di reti ne ha segnate 6. A seguire ci sono anche Barrera e Privitera con 4 gol.

Tre i gol del giovanissimo Galfano, mentre Tripoli, Dalloro e Neri ne hanno segnato due, Cittadini, Caccetta e Pedicone uno a testa. La Nissa complessivamente ha segnato finora 64 gol. Un’autentica macchina da gol che è stata uno dei grandi segreti della sua vittoria in questo campionato di Eccellenza che ha esaltato la solidità in difesa della squadra biancoscudata, ma anche la prolificità in zona gol.