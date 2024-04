Mussomeli, riunione consiglio comunale oggi 5 aprile ore 18

MUSSOMELI – Il consiglio comunale è stato comunicato dal Presidente Gianluca Nigrelli per il giorno 5 aprile 2024 alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno: 1) scelta degli scrutatori;2) lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 3) Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma ai sensi dell’art.17 della L.R.n.7 del 26/08/1992. Valutazioni. 4) Approvazione dello schema tipo di Regolamento per la costituzione del gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile in attuazione dell’art.35; 5) Decreto legislativo n.1 del 2/1/2018 “codice della Protezione civile” in attuazione della legge n.30 del 16 marzo 2017. Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile. Revisione e aggiornamento del Piano di Emergenza comunale di Protezione Civile.