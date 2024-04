Mussomeli, Operatori del Benessere festeggiano il compleanno della sorridente Pina ” ‘a matinghi”

MUSSOMELI – Qualche mese addietro i riflettori degli operatori del Benessere si sono soffermati su una ragguardevole cifra tonda riguardante gli 80 anni del parrucchiere Gianni Spoto, simpaticamente e con rispetto festeggiato dai colleghi e colleghe. E così, anche l’altra sera non hanno fatto passare inosservato il compleanno, esattamente il 2 aprile, che ha visto protagonista la conosciutissima, quanto stimatissima parrucchiera Pina Lanzalaco, alias, “Pina ‘a Matinghi”, alla veneranda età delle sue 92 primavere, trascorse nelle alterne vicende della vita, contornate di sorrisi, amabilità e tanta saggezza. Un giorno davvero speciale, pensata e festeggiata da chi ha seguito le sue orme lavorative, tributando così il sincero omaggio per la sua apprezzata carriera professionale, ricca di creatività con la sua disarmante gentilezza e affettuosità. Così nella pergamena che le hanno donato: “Alla nostra cara collega Pina Lanzalaco che sei stata fonte di ispirazione e col tuo lavoro hai tracciato la strada che tutti noi stiamo percorrendo, un modello per l’impegno ed il sorriso con i quali hai affrontato ogni giornata, La tua vitalità è la prova che la giovinezza non è un fatto anagrafico ma dipende dal cuore e da come si affronta la vita. Tanti auguri per i tuoi 92 anni dagli Operatori del Benessere Acconciatori ed Estetisti di Mussomeli. Mussomeli 2 aprile 2024”. La torta e gli auguri corali dei colleghi e delle colleghe alla splendida Pina” ‘a matinghi”, è pensabile, rimarranno indelebili nella sua memoria con l’emozione della fausta ricorrenza che l’ha vista al centro dell’attenzione.