Mussomeli, donazione perpetua dei fratelli Alessi all’Arciconfraternita scala mobile di accesso al Calvario

MUSSOMELI – Un dono assai gradito è stato annunziato con lettera del 27 marzo a firma dei fratelli Pasquale e Angelo Alessi, matricesi, pervenuta all’Arciconfraternita del SS. Sacramento, riguardante la donazione perpetua di una scala mobile di accesso al Calvario con le precisazioni dell’esclusivo utilizzo a tale scopo, e la sua conservazione presso la struttura confraternale. Una manifestazione di volontà, pervenuta al sodalizio sotto le feste pasquali, a cui il Direttivo ha dato, in questi ultimi giorni, positivo riscontro con “compiacimento e gratitudine” per la donazione perpetua di uno strumento necessario per i tradizionali riti della Crocifissione, in quanto, da sempre, la struttura calvario ne è stata sprovvista. Un gesto, quello dei fratelli Alessi, non solo gradito dall’Arciconfraternita del Ss. Sacramento, e certamente apprezzato anche dalla Comunità Mussomolese.