Mussomeli, Consiglio comunale approva l’aggiornamento dell’Emergenza comunale di Protezione Civile

MUSSOMELI – Ieri sera il Consiglio Comunale di Mussomeli ha approvato l’aggiornamento del nuovo Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile. “Un ottimo lavoro, concluso con la sinergia di tutti”, ha sottolineato l’assessore comunale Daniele Frangiamore. Ed ha precisato:” Come ho avuto modo di dire ieri, durante la seduta del Consiglio Comunale, l’approvazione del nuovo piano è il punto di partenza e non di arrivo. Ciò perché la funzione di uno strumento, non può assolvere solamente un adempimento normativo, ma per essere veramente efficace deve essere portato alla conoscenza di quanti più possibile e ciò non può prescindere dalla divulgazione nelle scuole, nelle associazioni del terzo settore e tra la popolazione tutta. E proprio partendo da questo assunto che abbiamo voluto impiegare l’utilizzo di un’app “LibraRisck” per divulgare quanto più possibile il contenuto del Piano di Protezione Civile del Comune di Mussomeli”. Ha concluso con il ringraziamento ai due partners che “ci hanno messo nelle condizioni di adottare questo strumento di divulgazione senza gravare sul bilancio comunale e che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati si sono dimostrati subito disponibili, condividendone la finalità. Mi riferisco alla Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo ed all’ANCE di Caltanissetta, che già dal 2021 ci hanno mostrato la loro vicinanza con il materiale contributo economico. Da sottolineare che LibraRisk è una innovativa piattaforma di comunicazione del rischio che consente: al Comune di Mussomeli di rendere disponibile per la cittadinanza, su smartphone e tablet, il Piano di Protezione Civile abbinato a un servizio di allertamento via push notification: ai cittadini di Mussomeli di consultare il Piano su device iOS e Android, ricevere gli Avvisi e diffonderli via Whatsapp, mail, social network (Facebook e Twitter), sms e PianoFamiliare. Nella App LibraRisk del Comune di Mussomeli si potrà sapere: “Quali sono le aree a rischio sul territorio? – Che scenari si possono sviluppare? -; Quali comportamenti adottare per essere più sicuri? – Sono previste situazioni di allerta o emergenza? – Come funziona la Protezione Civile locale?”. E’ bene ricordare che scaricando la App i cittadini rimangono sempre aggiornati.